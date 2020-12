Milano 2021: Sala, voglio cambiare molto, punto su una giunta giovane con temi ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giunta nuova, giovane, con temi di cambiamento, tra cui l'ambiente. È questo il progetto indicato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, in caso di riconferma dopo le elezioni del 2021. “Penso a una giunta molto nuova, ma non tanto per la voglia di cambiare – ha spiegato Sala - quanto perché credo che ho avuto la fortuna di ereditare una giunta che derivava dall'esperienza di Pisapia e, dopo aver fatto il primo mandato, ho la volontà di cambiare molto, dando una grande apertura ai giovani”. “La mia lista 'Beppe Sala sindaco' – ha continuato Sala - sarà guidata da due giovani, ma i temi saranno temi di cambiamento: obiettivamente la questione ambientale non è più una moda è una cosa sentita da tutti”. (Rem)