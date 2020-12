Campania: Patriarca (FI), Regione presenta un bilancio poco coraggioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Se dovessimo scegliere un solo aggettivo per il bilancio, lo definiremmo senz'altro tiepido. Naturalmente, Forza Italia e l'intera opposizione, in maniera responsabile, non porranno in atto alcuna misura o manovra ostruzionistica in vista della sua approvazione. Abbiamo però ritenuto giusto proporre degli emendamenti specifici per aiutare le categorie più colpite. Si tratta di correttivi orientati verso la maggiorazione dei ristori per i titolari di partita Iva e per i ristoratori; a supporto delle famiglie alle prese con problemi di disabilità; a favore dei datori di lavoro affinché possano beneficiare di sgravi fiscali e siano messi nelle condizioni di preservare e se possibile potenziare l'occupazione". Patriarca ha concluso: "Un bilancio superficiale, timido, dicevamo, per il quale potevano e dovevano essere messe in campo più risorse per la difesa e il rilancio dell'economia in Campania". (Ren)