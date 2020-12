Covid: Fp Cgil-Fp Cgil Roma e Lazio, primo vaccino a infermiera giusto segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Vaccine day del 27 dicembre, in Italia come nel resto d'Europa, segna sicuramente un punto di svolta nella gestione dell'emergenza pandemica che ha sconvolto paesi ed economie in questi mesi. Uno strumento di prevenzione essenziale, che consentirà di tenere sotto controllo l'espansione del virus e lo sviluppo di complicanze, consentendo di ridurre il livello di emergenza sanitaria e la pressione complessiva sulla rete di assistenza in tutto il paese". Lo dichiarano in una nota la Fp Cgil Nazionale e la Fp Cgil di Roma e Lazio. "E di certo uno strumento in più a disposizione di tutti gli operatori sanitari che finora hanno garantito cure e assistenza a tutti i cittadini, con una capacità di risposta che spesso ha anticipato le riorganizzazioni di servizi e reparti, le carenze di dispositivi, la rimodulazione delle attività, dando il massimo sempre, sostenendo ritmi elevatissimi e alto stress, pagando un prezzo altissimo in termini di contagi e decessi - aggiungono -. Che sia un'infermiera dell'Istituto Spallanzani, da subito hub centrale per la gestione della pandemia, dove arriveranno le prime dosi per l'intero paese, e che gli altri primi quattro vaccini vengano somministrati a medici, oss e ricercatori, è una buona notizia: un importante segnale di attenzione e riconoscimento per il grande sacrificio e l'alta professionalità mostrata da ogni operatore sanitario di questo paese". (segue) (Com)