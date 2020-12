Covid: Fp Cgil-Fp Cgil Roma e Lazio, primo vaccino a infermiera giusto segnale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli infermieri continuano a essere la categoria più esposta e più colpita dai contagi, che continuano a verificarsi a ritmo elevato tra tutti gli operatori sanitari. Continuiamo a lottare ogni giorno per garantire maggiore sicurezza e un piano straordinario di assunzioni, che consenta all'intero sistema sanitario di recuperare il gap decennale, le tantissime uscite e il progressivo e costante depauperamento del sistema pubblico. Che ha tuttavia dimostrato, in modo plastico, di essere essenziale nel garantire, nonostante le difficoltà e partendo dalle capacità e dalle professionalità di lavoratrici e lavoratori, servizi universali a tutti i cittadini", spiegano Fp Cgil Nazionale e la Fp Cgil di Roma e Lazio. (segue) (Com)