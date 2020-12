Covid: Fp Cgil-Fp Cgil Roma e Lazio, primo vaccino a infermiera giusto segnale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è con la creazione di un nuovo esercito di precari, come sta accadendo con il reclutamento di medici e infermieri attraverso agenzie interinali per la campagna vaccinazioni, che si risponde alla domanda di cure e assistenza dell'intera popolazione. Spazi assunzionali, graduatorie aperte, nuove risorse: ogni sforzo di governo e regioni deve andare nella direzione del potenziamento e della valorizzazione del sistema sanitario pubblico, partendo, innanzitutto, da nuovi contratti, assunzioni stabili e riconoscimento delle professionalità", concludono la Fp Cgil nazionale e la federazione regionale di Roma e Lazio. (Com)