Lazio: Buschini (Pd), con linee indirizzo 21-27 Regione resiliente sostenibile e equa

- "Un Lazio più sostenibile e più equo, che sa mettere in connessione le persone attraverso maggiori servizi e lo sviluppo del digitale, che si prende cura dell'ambiente e del territorio. Un Lazio che scommette su formazione e lavoro e rafforza sanità e welfare". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, a seguito dell'approvazione in Aula delle 'Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027'. "Un piano ambizioso - aggiunge - basato su 44 progetti per 6,5 miliardi di euro come risposta alla crisi generata dalla pandemia. Per una comunità regionale più resiliente, pronta a ripartire, unita, seguendo - conclude Buschini - il tracciato disegnato dagli stessi cittadini". (Com)