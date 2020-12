Roma 2021: Calenda, da Raggi nessun piano specifico per città a fronte di emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso a quello che non è stato fatto" a Roma da Virginia Raggi. "Se fai un accordo con i bus turistici a metà della seconda ondata Covid, prima che hai fatto? Roma non ha messo in piedi nulla di specifico per il Covid. Roma si è coperta di piste ciclabili ma se le fai a Gregorio VII togliendo corsie al traffico quando riprenderà la normale circolazione quella via la puoi buttare". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, in un'intervento a Radio Radio. "Se presenti lo sfalcio di un prato in un giardino come fosse l'inaugurazione di una nuova linea metropolitana dai il senso di un fallimento - ha aggiunto -. Così come per i cestini, erano cinque, e somigliano a urne funerarie. È tutto un lavoro non strutturale". (Rer)