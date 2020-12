Mediterraneo orientale: ministro Difesa turco, favorevoli a risoluzione politica problemi regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia resta favorevole alla ricerca di soluzioni politiche a tutti i problemi nell’Egeo, nel Mediterraneo orientale e a Cipro nel quadro del dialogo, di procedure negoziali e di relazioni di buon vicinato. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in una conferenza tenuta oggi presso la base navale di Aksaz, in occasione delle esercitazioni navali “Tiger Claw 2020” nel Mediterraneo orientale. "Abbiamo detto che siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario fare al riguardo. Ieri e oggi siamo allo stesso punto. Questi problemi possono essere risolti con colloqui e negoziati. Siamo pronti per il dialogo. Da un lato, avviando colloqui esplorativi, dall'altro, nel quadro di misure di rafforzamento della fiducia”, ha dichiarato Akar. "Non siamo favorevoli alla tensione e all'escalation della tensione. Siamo favorevoli invece alla pace e alla tranquillità. Purtroppo chi aumenta le tensioni sono i nostri vicini”, ha dichiarato Akar, facendo riferimento alla Grecia e a Cipro. “Non permetteremo alcun fatto compiuto, la Turchia e la Repubblica turca di Cipro nord non sono state coinvolte in nessuna soluzione”, ha affermato il ministro della Difesa turco. Akar ha inoltre denunciato come la Grecia abbia annunciato ben 46 Navtex (avviso ai naviganti) in tre mesi in varie zone dell’Egeo e nel Mediterraneo orientale, ma solo alcune di queste aree hanno realmente ospitato manovre. “Questo atteggiamento è l’opposto di quelle che dovrebbero essere relazioni di buon vicinato”, ha sottolineato il ministro della Difesa turco. (Tua)