Roma 2021: Calenda, Raggi non poteva fare sindaco, non ha nessuna esperienza gestionale

- "Raggi non poteva fare il sindaco di Roma perchè non aveva nessuna esperienza gestionale". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, in un'intervento a Radio Radio. "Le competenze gestionali: un professore può essere bravo nel suo lavoro ma non ha competenze gestionali - ha aggiunto -. Uno che ha amministrato bene una Asl o un Comune ha competenze, sa far accadere le cose, dobbiamo portare quelle persone" (Rer)