Golfo: ministro di Stato Emirati, media qatarioti minano accordo per riconciliazione

- Alcuni media del Qatar sono decisi a minare gli sforzi in corso per risolvere la crisi del Golfo. E' quanto ha scritto oggi sul suo profilo Twitter il ministro di Stato per gli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash. “Gli ambienti politici e sociali del Golfo non vedono l’ora di terminare la crisi del Qatar, e di trovare il modo migliore per garantire l’impegno di Doha a rispettare qualunque accordo che faccia bene alla regione”, si legge nel tweet. Tuttavia, prosegue Gargash, “i media del Qatar sembrano decisi a minare ogni accordo”, e aggiunge: “un fenomeno strano e difficile da spiegare”. Gargash non ha specificato a quali media facesse riferimento, ma forse intendeva parlare dell’emittente qatariota “Al Jazeera”, che ieri ha annunciato attacchi informatici ai danni dei suoi giornalisti, collegandoli ai “governi di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti”. (Res)