Recovery: Berlusconi, grande opportunità che l'Europa ci offre per salvare il Paese

- Oggi "il tema decisivo è quello del Recovery Fund, una grande opportunità che l’Europa ci offre per salvare il nostro Paese. Ce la offre, dobbiamo proprio dirlo, anche perché noi abbiamo svolto un’opera di persuasione all’interno del Ppe con i nostri amici e colleghi alla guida dei maggiori paesi europei". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi incontrando in videoconferenza i gruppi parlamentari di Forza Italia e le organizzazioni interne. "È una opportunità che l’Italia non può sprecare, che non possiamo disperdere in spese demagogiche o clientelari, inseguendo le mode o le ideologie. È necessaria una grande visione del futuro del Paese, del tipo di Italia che vogliamo per i nostri figli. Noi questa visione l’abbiamo", ha sottolineato Berlusconi. "Per questo – ha aggiunto – chiediamo con forza di essere coinvolti nelle scelte che riguardano tutti gli italiani, chiediamo che siano coinvolti non solo il governo e la maggioranza, non solo i partiti politici, ma anche le forze migliori del Paese, dell’economia, dell’impresa, del lavoro, della cultura, della scienza".(Rin)