Roma: Ghera (Fd'I), governo su Metro C umilia la Capitale

- "Conte ed i suoi ministri si vantano del loro europeismo, ma cosa penseranno politici e stampa delle altre grandi nazioni del continente leggendo che il governo Italiano ha negato a Roma quei poteri e finanziamenti speciali di cui usufruiscono tutte le capitali europee? Nessuno può ragionevolmente credere all'impossibilità di reperire i fondi, questa rigida chiusura dell'esecutivo passerà alla storia come un provvedimento punitivo nei confronti della città già fortemente penalizzata dalla incompetenza e dall'immobilismo della giunta M5s e suona come il 'de profundis' sia per la rinascita dell'Urbe che per la velleitaria candidatura della Raggi". Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. (Com)