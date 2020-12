Molise: per governatore Toma il 27 dicembre inizia la vaccinazione per 50 molisani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvio del piano vaccinale anti Covid, attuale situazione del rischio contagio in Regione, verifica dei primi segnali positivi dell'ordinanza presidenziale 51 - su scuola, rientri e trasporti -, attività poste in essere per i rilievi dei Nas sulle strutture sanitarie attenzionate, stato delle procedure per l'individuazione dei Covid hospital a Campobasso e Isernia, passaggio in sicurezza al nuovo gestore della manutenzione delle strutture ospedaliere, possibilità di proroga dei contatti del personale sanitario assunto con partita Iva. Questi alcuni degli argomenti trattati nella seduta di questa mattina del tavolo Covid, istituito presso la presidenza del Consiglio regionale e presieduto dal vicepresidente Filomena Calenda. Al tavolo, oltre ai vari consiglieri e assessori regionali, hanno partecipato il presidente della Regione Donato Toma, quale autorità regionale sanitaria e di Protezione civile, il direttore dell'Asrem Oreste Florenzano e il direttore del III dipartimento Assetto del territorio e del servizio Protezione civile regionale. In particolare, il presidente Toma ha riferito che secondo l'ultimo report relativo al periodo 7-13 dicembre, in Molise è riconosciuto un rischio basso, fermo restando che l'attuale condizione confortante può mutare in qualsiasi momento e che eventuali aumenti di poche unità dei ricoveri nelle strutture di malattie infettive o di terapia intensiva, possono fare la differenza, mandando in affanno il sistema. (segue) (Gru)