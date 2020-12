Molise: per governatore Toma il 27 dicembre inizia la vaccinazione per 50 molisani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore molisano Toma ha riferito anche che si fanno vedere i primi effetti positivi dell'ordinanza numero 51 sulla chiusura delle scuole, la gestione del trasporto pubblico e il rientro da fuori Regione. E' opportuno porre estrema attenzione per il distanziamento sociale in questo periodo di feste per evitare poi la creazione di problematicità serie dovute all'aumento dei contagi per gennaio ed a seguito delle approvazioni già espresse delle autorità europee, e in via di espressione per quelle italiane, per quanto riguarda il vaccino anti-Covid della Pfizer, il prossimo 27 dicembre, come in tutta Europa, anche in Regione potrà partire la campagna vaccinale con una prima somministrazione a 50 soggetti individuati sul territorio in ottemperanza al protocollo di priorità già prefissato (operatori sanitari e soggetti più fragili). Rispetto ai rilievi dei Nas sulle strutture ospedaliere di cui si fa menzione in una nota il commissario per il rientro dal deficit sanitario (riportata da alcuni organi di informazione e dai social), saranno posti in essere gli opportuni approfondimenti. (segue) (Gru)