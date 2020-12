Molise: per governatore Toma il 27 dicembre inizia la vaccinazione per 50 molisani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della stessa riunione, il direttore dell'Asrem Florenzano ha invece evidenziato, tra l'altro, che sono stati posti in essere tutte le dovute azione da parte dell'Azienda rispetto ai rilievi evidenziati nei rapporti dei Nas. Dagli stessi rapporti in possesso dell'Azienda, non emerge alcuna censura sui percorsi Covid e ordinari nel "Cardarelli" di Campobasso, anzi sono evidenziati gli articolati protocolli da seguire per il trasferimento dei pazienti. Per l'avvio della campagna vaccinale, prevista per il prossimo 27 dicembre, sono stati selezionati 50 individui inclusi nel personale sanitario impiegato nelle strutture dislocate sul territorio (operatori del 118, del pronto soccorso, dei reparti di anestesia, rianimazione, malattie infettive, personale delle Usca) ed operatori ed ospiti di una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa). (Gru)