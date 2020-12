Venezuela: Hrw denuncia azioni del governo contro organizzazioni umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) ha denunciato le autorità del Venezuela per gli attacchi e le persecuzioni penali alle organizzazione della società civile impegnate nel rispondere all'emergenza umanitaria nel paese. "Da novembre del 2020, le autorità venezuelane che rispondono a Nicolas Maduro e alle loro forze di sicurezza hanno portato avanti una campagna sistematica contro le organizzazioni umanitarie e dei diritti umani che lavorano nel paese", si legge in una nota che riporta, tra le altre azioni, il "congelare i conti bancari, emettere ordini di arresto e di perquisizione dei loro uffici, oltre ad arrestare alcuni dei lor membri per interrogarli". (segue) (Vec)