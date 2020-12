Venezuela: Hrw denuncia azioni del governo contro organizzazioni umanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A loro volta, "le autorità bancarie stanno applicando restrizioni che limitano il lavoro delle organizzazioni della società civile, e il governo non ha offerto i permessi necessari perché il personale internazionale possa entrare far entrare in Venezuela alcune delle principali organizzazioni umanitarie", recita ancora la nota. "Le autorità venezuelano hanno reso chiaro che sono più interessate a reprimere il popolo che aiutarlo", segnala il direttore Americhe di Hrw, José Miguel Vivanco, ribadendo che viene "bloccato il lavoro delle organizzazioni umanitarie in un contesto di emergenza umanitaria nella quale i bambini e le bambine soffrono la fame e i pazienti con Covid-19 hanno bisogno di trattamenti adeguati". (segue) (Vec)