Venezuela: Hrw denuncia azioni del governo contro organizzazioni umanitarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità internazionale deve chiedere in modo urgente e categorico alle autorità venezuelane di permettere alle organizzazioni umanitarie e dei diritti umani, venezuelane e internazionali, di portare avanti le loro attività per impedire che si continuino a perdere vite". Tra i casi segnalati dall'ong c'è quello dell'ufficio della procura generale intento ad arrestare sei lavoratori e perquisire gli uffici della Alimenta la solidaridad, organizzazione che aiuto oltre 25.000 bambini e consegna più di 1.500 pasti per gli operatori della salute impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria. (segue) (Vec)