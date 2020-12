Venezuela: Hrw denuncia azioni del governo contro organizzazioni umanitarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato si segnalano altri esempi come "il ritiro de Medici senza frontiere da un importante ospedale di Caracas per mancanza di collaborazione da parte dell'esecutivo, che non ha dato il permesso di operare ad oltre 150 lavoratori", o "la perquisizione della sede di Convite, organizzazione che assiste le persone della terza età in difficili condizioni economiche". Al tempo stesso si citano le limitazioni imposte dalla Sovrintendenza delle banche, che vanno dal congelamento dei conti bancari alla proibizione all'ong dell'uso di carte prepagate in dollari per il pagamento degli stipendi. Non passano in secondo piano le parole con cui Diosdado Cabello, numero due del partito di governo, ha "minacciato" contro le organizzazioni di rappresaglie all'inizio della prossima legislatura. (segue) (Vec)