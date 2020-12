Roma 2021: Calenda, sindacati in partecipate estremamente conservatori, accorpare Ama e Acea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, nelle partecipate come Ama e Atac "i sindacati sono estremamente conservatori". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, in un'intervento a Radio Radio. Sul futuro delle aziende partecipate del Campidoglio, qualora fosse sindaco, Calenda ha spiegato: "Io non voglio privatizzare - ha aggiunto -, ma voglio accorpare: faccio un esempio, penso che Ama e Acea debbano stare insieme" e "se la risposta del Pd è non possiamo farlo, io non vado con il Pd sennò faccio un'alleanza che non mi porta a fare questa cosa, posso fare tutto nella politica ma non perdere la mia reputazione". (Rer)