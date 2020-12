Lazio: Simeone (FI), approvato odg per velocizzare iter Roma-Latina e Cisterna-Valmontone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone devono uscire una volta per tutte dal campo delle ipotesi - sottolinea Simeone -. Non possono essere solo oggetto di corsi e ricorsi nelle aule dei tribunali o di costanti ripensamenti. Sono anni che parliamo della non procrastinabile esigenza di portarle in cantiere. Il tempo delle revisioni, l'ultima approvata con deliberazione della giunta regionale la scorsa settimana, è terminato. Questo è il tempo della responsabilità della decisione e del coraggio di procedere spediti per raggiungere l'obiettivo. Le problematiche legate alla mancanza di adeguati collegamenti infrastrutturali tra le province del Lazio e la Capitale, a partire dalla obsoleta Pontina, devono essere risolte - aggiunge -. Solo in questo modo daremo alle imprese, all'occupazione, all'economia stessa dei nostri territori un'opportunità reale di sviluppo e crescita. L'imperativo per chi come noi rappresenta le istituzioni era e resta quello di dotare il Lazio di collegamenti infrastrutturali funzionali di cui il corridoio intermodale Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone rappresentano il fulcro, perché sono gli unici capaci di traghettare le imprese e i cittadini oltre i confini di un isolamento forzato che sta inaridendo il tessuto produttivo locale, penalizzando le aziende, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Ora andiamo avanti con la determinazione che un progetto tanto rilevante richiede. Solleciteremo il presidente Zingaretti a tenere fede all'impegno, compreso nell'ordine del giorno, a riferire in consiglio regionale sull'esito delle azioni messe in atto per assicurare la messa in cantiere della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone", conclude Simeone. (Com)