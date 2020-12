Milano: indagini su medico morto, nessuna impronta su coltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarebbero impronte digitali sul coltello da cucina insanguinato trovato affianco al corpo di Stefano Ansaldi, il ginecologo campano morto con la gola tagliata lo scorso sabato sera in via Macchi a Milano, vicino alla stazione Centrale. È un dettaglio che emerge dall'inchiesta dei Carabinieri del nucleo investigativo di Milano, coordinati dall'aggiunto Laura Pedio e il pm Adriano Scudieri. Nel frattempo gli investigatori dell'Arma di via della Moscova, in collaborazione con i colleghi di Napoli, "lavorano pancia a terra" in tutte le direzioni senza escludere nessuna ipotesi sul decesso del professionista.(Rem)