Forza Italia: Berlusconi, non credete a divisioni, siamo una squadra di grande qualità

- "Siete stati davvero bravi, è stata bravissima la nostra capogruppo Mariastella Gelmini che come la sua collega al Senato la nostra Annamaria Bernini sta svolgendo uno straordinario lavoro: è anche merito loro se i nostri gruppi parlamentari sono considerati i migliori nei due rami del Parlamento nazionale. Non meno preziosa, voglio ricordarlo, è la qualità del nostro lavoro in Europa garantita dall’impegno dei nostri deputati europei, che hanno ottenuto importanti risultati a sostegno dell’economia reale nel nostro Paese. Lavorare con loro al Parlamento europeo è davvero una bellissima esperienza". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, incontrando in videoconferenza i gruppi parlamentari di Forza Italia e le organizzazioni interne. "A questo proposito non posso non ringraziare il nostro vice presidente, Antonio Tajani, che in Europa e nel Ppe è una garanzia assoluta di autorevolezza e di competenza, e che in Italia sta svolgendo un lavoro fondamentale tenendo i rapporti con alleati e avversari", ha aggiunto. Berlusconi ha poi sottolineato: "Non date retta alle insinuazioni di chi dipinge Forza Italia affetta da divisioni naturalmente fra noi esistono opinioni anche diverse, come è giusto in un grande partito liberale, esiste chi è più incline al dialogo e chi al confronto duro, ma tutti insieme siamo una bellissima squadra, una squadra di grande qualità. Voglio ringraziare a questo punto - ha affermato - anche i nostri dirigenti che operano per far funzionare Forza Italia nella nostra sede centrale e sul territorio, e con loro i coordinatori regionali e il loro responsabile, Sestino Giacomoni, mio collaboratore da sempre. Senza il vostro prezioso lavoro Forza Italia non potrebbe presentare le liste, partecipare alle elezioni, essere presente sui territori, negli enti locali, nelle Regioni. Grazie a Gregorio Fontana, responsabile dell’organizzazione, Giorgio Mulé dei dipartimenti ed Alessandro Cattaneo responsabile della formazione. Voglio anche manifestare un particolare apprezzamento alle tre organizzazioni che operano al nostro interno, i ragazzi di Forza Italia Giovani con il loro responsabile al bravissimo Marco Bestetti, le signore di Azzurro Donna, guidate magistralmente da Catia Polidori, i nostri seniores coordinati con grande passione da Enrico Pianetta", ha concluso. (Rin)