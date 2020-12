Roma 2021: Calenda, rimango in campo, per ora siamo io e Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io rimango in campo sicuro, per ora siamo io e Virginia, pensa quanto mi fa piacere". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, in un'intervento a Radio Radio. "Maratoneti della candidatura, lei ha il fisico, io un po' meno, ma comunque...", ha aggiunto scherzando. "La sinistra mi considera di destra e la destra di sinistra, e a forza di fare così abbiamo messo un venditore di bibite al più grande ministero che è quello dello sviluppo economico. Bisogna guardare il curriculum - ha concluso -. C'è un nutrito gruppo di persone a cui sto sulle balle, lo capisco e non lo posso cambiare, ma alla politica manca la trasparenza sul linguaggio". (Rer)