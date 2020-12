Libia: Turchia estende dispiegamento militari nel Paese per altri 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento turco ha adottato oggi una mozione che estende l'autorizzazione a dispiegare personale militare in Libia per altri 18 mesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. La mozione è stata presentata dalla presidenza turca, che ha invocato per giustificarla la possibilità di una ripresa degli attacchi da parte dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar contro le forze del Governo di accordo nazionale (Gna). Il parlamento turco aveva votato una prima mozione in tal senso nel gennaio 2020 in risposta a una richiesta di aiuto del premier del Gna Fayez al Sarraj a seguito dell’offensiva lanciata dalle forze di Haftar. Il dispiegamento di forze militari turche in Libia rientra nell’accordo di cooperazione sottoscritto a Istanbul da Sarraj e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel novembre dello scorso anno, insieme al controverso accordo di delimitazione marittima tra Turchia e Libia. (Tua)