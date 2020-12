Libia: media arabi, forze Haftar prendono il controllo di Ubari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) sono entrate nella città di Ubari, nel sud-ovest della Libia, e ne hanno preso il pieno controllo, dopo che le forze fedeli al Governo di accordo nazionale (Gna), guidate da Ali Kanna, si sono ritirate. Lo ha annunciato l'emittente televisiva "al Arabiya". Interpellato da "Agenzia Nova", un membro del Consiglio militare di Ubari, Suleiman Hashim, ha affermato che le unità dell'Esercito di Haftar avevano preso il controllo della maggior parte dei siti strategici della città dopo che era in precedenza riuscito a controllare il campo Commando in città. Hashem ha affermato che il controllo delle unità dell'esercito è andato oltre il confine della città per raggiungere l'area dal giacimento petrolifero di Sharara sulla strada a ovest della città, mentre le unità di Haftar hanno continuato ad avanzare a est e a nord della città per controllare le strade che conducono alla zona. Unità delle Brigate Tuareg, guidate da Ali Kanna, hanno lasciato l'area verso una direzione ancora sconosciuta. (Lit)