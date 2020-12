Milleproroghe: Bernini (FI), lotteria scontrini va rinviata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, dichiara che "il governo continua a ignorare le sacrosante richieste delle categorie, e nel decreto Milleproroghe non ha previsto il rinvio della lotteria degli scontrini, che partirà il primo gennaio. Un accanimento insensato - continua la parlamentare in una nota -, visto che almeno la metà dei negozi non è ancora in grado di partecipare, e che è grottesco far partire la lotteria mentre la maggior parte degli esercizi è chiusa per lockdown. La guerra al contante non può diventare anche la guerra al buonsenso". (Com)