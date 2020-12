Casa: impegno per Raggi su diritto all'abitare, ok a mozione SpR in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha dato il via libera, all'unanimità, a una mozione a prima firma del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina,che impegna la sindaca di Roma Virginia Raggi e la giunta, "a porre in essere ogni iniziativa utile volta a rendere meno gravosa la situazione relativa alla condizione abitativa delle famiglie romane". Con questa mozione "torniamo sul dramma dell'emergenza abitativa - ha spiegato Fassina - che non dovrebbe essere più rubricata come emergenza ma come diritto all'abitare. Avevamo preparato questa mozione per la Giornata mondiale dell'abitare, 10 ottobre, ma è ancora urgente perché lo scorso anno ci sono stati a Roma oltre 5 mila sfratti per morosità incolpevole, che aumentano mano a mano che si aggravano le conseguenze della pandemia. Nel decreto Rilancio del maggio scorso introducemmo un blocco degli sfratti fino al primo gennaio, è arrivato, e ci troveremo a affrontare un problema ancora più grave che interesserà tutti i livelli di governo". (segue) (Rer)