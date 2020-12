Casa: impegno per Raggi su diritto all'abitare, ok a mozione SpR in Assemblea capitolina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto chiede che l'amministrazione capitolina "apra un tavolo di crisi con Prefettura, Regione, Governo, parti sociali, per capire come gestire mesi che saranno difficilissimi" e istituisca "una task force per velocizzare i contributi agli affitti, perché a fronte di 49 mila domande la maggior parte giace insoluta". Tra le altre richieste un impegno a prorogare la scadenza del buono casa con un percorso di effettivo superamento dei residence e "a provvedere, in tempi brevi, all’individuazione di un primo elenco di immobili pubblici inutilizzati, al fine di una rapida destinazione per recupero e riuso ai fini di edilizia residenziale pubblica". (Rer)