Brexit: Ue, progressi ma ancora differenze su pesca difficili da colmare

- Nei negoziati tra Unione europea e Regno Unito sono stati compiuti progressi, ma restano differenze nella pesca che sono difficili da colmare. Lo ha detto un diplomatico dell'Ue in merito al briefing del caponegoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) di oggi. "Sono stati compiuti progressi. La maggior parte dei problemi è stata preliminarmente chiusa o prossima all'accordo. Tuttavia, le differenze in materia di pesca rimangono difficili da colmare. Sfortunatamente, il Regno Unito non si sta ancora muovendo abbastanza per concludere un accordo equo sulla pesca", ha detto. "I negoziatori dell'Unione europea sono ora nell'ultima spinta per fare progressi e per concludere un accordo accettabile per entrambe le parti", ha aggiunto. (Beb)