Casa: Unione inquilini, Raggi dia seguito a impegno mozione approvata da Aula Campidoglio

- I 34 voti favorevoli dell'Aula Giulio Cesare "impegnano la sindaca ora a istituire un tavolo di crisi con le parti sociali per l'adozione di misure per ridurre la pressione degli affitti e a fronteggiare l'ondata di sfratti che travolgerà la Capitale a seguito della crisi. Un piano di lavoro mirato a graduare gli sfratti, così da garantire alle famiglie un passaggio di casa in casa, che parte dall'individuazione di immobili pubblici abbandonati da destinare all'edilizia residenziale pubblica e che chiede il coinvolgimento della Regione Lazio". È quanto si legge in una nota dell'Unione inquilini di Roma "Salve anche le famiglie del buono casa oltre all'istituzione di una task force per velocizzare l'erogazione dei buoni affitto - prosegue la nota -. Il Comune di Roma chiederà inoltre al governo l'incremento del contributo affitto, ma soprattutto un piano casa che senza consumo di suolo possa implementare l'offerta di alloggi Erp con le ingenti somme che arriveranno dall'Europa. Una boccata di ossigeno - conclude la nota - per le tante famiglie sotto sfratto a Roma e in precarietà abitativa che finalmente possono vedere i primi passi di una politica realmente vicini ai diritti dei cittadini".(Com)