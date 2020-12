Emilia Romagna: Bonaccini, dalla Regione nessun condono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto di legge all’esame dell’assemblea legislativa ha un obiettivo chiaro: favorire il ricorso dei cittadini al super ecobonus 110 percento. Per favorire interventi diffusi di riqualificazione degli immobili, anche dal punto di vista energetico e della messa in sicurezza sismica, recuperando l’esistente, senza ulteriore consumo di suolo. Attraverso procedure snelle e tempi certi. Un’opportunità anche per il comparto dell’edilizia, da tempo in crisi e fortemente penalizzato in questi mesi di emergenza. D'altra parte, queste sono le stesse finalità della legge regionale che punta al saldo zero del consumo di suolo. Altri obiettivi non ci sono. Né si può anche solo pensare che l’intenzione della Regione o della giunta che guido possa essere quello di attuare un condono”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Nessun condono, quindi. Non scherziamo, il nostro obiettivo è quello opposto. I condoni sono una pratica totalmente estranea alla nostra politica e alla cultura all'Emilia-Romagna. Questa è la Regione del Patto per il Lavoro e per il Clima, un unicum nazionale sottoscritto la settimana scorsa con tutte le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali del nostro territorio. Per costruire l’Emilia-Romagna della piena sostenibilità”. (segue) (Ren)