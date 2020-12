Roma: Campidoglio, pubblicato bando per concessione spazi ex Città altra economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riqualificare e dare una destinazione definitiva agli spazi della ex Città dell'altra economia era uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dall'inizio del mandato - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Con grande soddisfazione accolgo la pubblicazione del bando con l'auspicio che arrivino progetti interessanti per dare nuovo impulso all'intero complesso. Compiamo così un passo decisivo per la valorizzazione del nostro patrimonio a beneficio del tessuto economico e della città tutta". "Dopo un processo partecipato che ha portato alla definizione degli elementi alla base del bando - spiega Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico -, l'area interessata tornerà a vivere per trasformarsi in uno spazio pulsante di produzione, di vendita e di creatività. Una grande opportunità per il tessuto economico locale e una chance in più per artigiani, neo-imprenditori e startupper che avranno modo di sviluppare nuove attività proprio nel cure di Roma". (segue) (Com)