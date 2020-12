Roma: Campidoglio, pubblicato bando per concessione spazi ex Città altra economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il riuso del Patrimonio pubblico destinato ad attività in grado di incontrare i nuovi bisogni dei cittadini è fondamentale per rigenerare la città - sottolinea Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale -. Questo bando nasce da un ampio percorso di discussione che ha visto diversi raggruppamenti portare proposte, verificarne la sostenibilità, confrontarsi pubblicamente e contribuire alla definizione dei contenuti e delle richieste che saranno alla base della redazione delle proposte vincolanti per la futura gestione dei luoghi. Questo tipo di procedure permette di ascoltare la città, le associazioni e i singoli cittadini al fine di costruire una visione del futuro che abbia solide basi nella comprensione delle trasformazioni in corso". Possono prendere parte alla selezione imprese riunite in contratti di rete, consorzi di imprese e società cooperative che dovranno inviare le domande di partecipazione esclusivamente tramite pec, entro e non oltre il 120esimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nell'Albo Pretorio on line di Roma Capitale. La durata del diritto di concessione sarà pari a 6 anni che decorreranno dalla data di consegna dell'immobile ed eventualmente rinnovabili. (Com)