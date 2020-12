Covid: Miozzo (Cts), vaccinare il 70-75 per cento popolazione per immunità di gregge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli epidemiologi considerano il 70-75 per cento della popolazione la cifra di persone vaccinate necessaria per l’immunità di gregge. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo. Sulla comunicazione della nuova variante e del vaccino “è bene che voi della comunicazione ci diate una mano. Negli ultimi tempi la comunicazione politica, dei social media e quella in generale è stata devastante in tutti questi mesi. Ma la comunicazione non deve incidere sulla campagna vaccinale, e sull’indispensabile necessità e urgenza che si vada tutti il prima possibile a farci questa ‘disgraziata’ vaccinazione. Solo attraverso la più grande vaccinazione della nostra storia riusciremo ad uscire da questo incubo”. (Rin)