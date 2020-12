Nepal: variante coronavirus, restrizioni per i passeggeri provenienti dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità dell’aviazione civile del Nepal (Caan) ha emesso oggi una circolare diretta alle compagnie aree internazionali che servono il Paese in cui ha ordinato di non imbarcare passeggeri provenienti o che abbiano transitato dal Regno Unito, a causa dei rischi dovuti alla variante del coronavirus emersa nel paese europeo. Tra Nepal e Regno Unito non ci sono voli diretti. Il Paese himalayano ha autorizzato la ripresa dei voli internazionali il primo settembre, con limitazioni per numero, paesi e passeggeri.(Inn)