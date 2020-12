Imprese: Confcommercio Lombardia, necessario rinviare lotteria degli scontrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento così difficile voler a tutti i costi cominciare subito con la lotteria degli scontrini diventa solo un ulteriore modo di infierire sulle imprese": è il monito di Confcommercio Lombardia a pochi giorni dalla prevista partenza (il primo gennaio). Non è in discussione il provvedimento in sé "quanto - precisa Confcommercio Lombardia - tutti gli adempimenti che si porta dietro. La situazione è, ad oggi, molto complicata. A malapena la metà degli esercizi commerciali è riuscita ad adeguare i registratori di cassa: questo, è bene sottolinearlo, non per cattiva volontà degli operatori commerciali, ma per l'oggettiva difficoltà del mercato di soddisfare l'enorme numero di richieste di intervento. Inoltre, non dobbiamo dimenticare i costi tutt'altro che indifferenti dell'operazione, a carico delle imprese". "La ragionevolezza vorrebbe che, considerata la situazione, si decidesse per un rinvio. Ma, a quanto pare - rileva Confcommercio Lombardia - al momento così non sarà. Si tratterebbe di un grave errore. Innanzitutto, a essere penalizzate saranno soprattutto le piccole imprese che, più delle grandi, stanno trovando difficoltà ad adeguarsi per tempo. Ciò porterà a pericolose distorsioni competitive". "Ma – aggiunge Confcommercio Lombardia - il rischio è poi quello di partire con una lotteria a metà: di certo, non un buon biglietto da visita per tutta l'operazione". "Torniamo quindi a chiedere un rinvio della lotteria degli scontrini" conclude Confcommercio Lombardia "lo impone la necessità di non fare torto a migliaia di piccole imprese già duramente piegate dalle difficoltà di questi mesi e lo richiede, in definitiva, anche il buon senso". (Com)