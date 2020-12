Legge Bilancio: Trancassini (Fd'I), da Pd psicodramma per nostri emendamenti su terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto lo psicodramma che sta andando in scena in queste ore nel Pd a seguito dell'accoglimento di due emendamenti di Fratelli d'Italia sulla ricostruzione post terremoto, propongo alla collega Pezzopane di sottoscriverli a prima firma a patto però che lei e la maggioranza approvino anche gli altri da noi presentati. Sono centinaia, infatti, gli emendamenti che in questi anni abbiamo proposto affinché venga superato lo stallo in cui si trovano le zone terremotate italiane". Lo sottolinea in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Bilancio, Paolo Trancassini, intervenendo in Aula alla Camera sulla manovra. "Nonostante le passerelle di Conte e i proclami vuoti della maggioranza, anche il commissario Legnini ha dato ragione a Fratelli d'Italia, constatando il fallimento totale di questo governo in merito alla ricostruzione del centro Italia".(Com)