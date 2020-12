Trasporti: Piuri (Trenord), sul 2020 ci mancano 200 milioni di ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenord, gestore del trasporto pubblico ferroviario in Lombardia, ha perso ricavi per 200 milioni a causa della mancata vendita dei biglietti nel 2020. Lo ha detto l'amministratore delegato Marco Piuri, in occasione della presentazione del piano di mobilità in vista della riapertura delle scuole a gennaio. "Noi stiamo mettendo in campo più di quanto mettevamo in campo normalmente e stiamo usando il massimo della flotta che abbiamo disponibile a costi maggiori. C'è un tema economico rilevante: a noi manca una quota significativa di ricavi da biglietto e stiamo avendo costi superiori. Al momento noi siamo in una situazione in cui sul 2020 ci mancano 200 milioni di ricavi. E la compensazione prevista da misure nazionali forse ne copre 70-80", ha detto Piuri, fiducioso che arrivino ulteriori risorse a compensazione. "Il tema è posto. Il governo ha fatto alcuni interventi che non sono sufficienti. Il ministro ha detto che è consapevole e sono previsti ulteriori interventi, quindi noi confidiamo che l'insieme delle iniziative tra istituzioni, Regioni e governo portino a compensare i mancati ricavi", ha detto l'ad. (Rem)