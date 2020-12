Libano: premier designato Hariri incontra Aoun, “riunione davvero positiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato del Libano, Saad Hariri, ha incontrato oggi il presidente della Repubblica, Michel Aoun, in quello che lo stesso premier incaricato ha definito un colloquio "davvero positivo". La conversazione tra i due avviene dopo che le trattative per la formazione del nuovo governo libanese sembravano essere entrate in fase di stallo, anche a seguito dell’incriminazione del premier uscente, Hassan Diab, per “negligenza” riguardo all’esplosione del porto di Beirut dello scorso 4 agosto. A partire da domani, ha annunciato Hariri, avranno luogo altri incontri per tentare di “trovare la quadra prima di Natale”. “La riunione con il presidente della Repubblica è stata davvero positiva e si è svolta in un clima di apertura; abbiamo deciso di incontrarci domani”, ha detto Hariri dopo il colloquio con il capo dello Stato. “L’orario di questo incontro non è stato comunicato per ragioni di sicurezza. Ci saranno altre riunioni successive, allo scopo di trovare una formula per formare il governo prima di Natale”, ha aggiunto il premier incaricato. (segue) (Res)