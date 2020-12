Egitto: ministra Migrazioni, viaggi limitati solo a casi di estrema necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Migrazioni e degli Espatriati dell'Egitto, Nabila Makram, ha invitato i cittadini egiziani che vogliono tornare al loro lavoro in Kuwait o in qualsiasi altro Paese a rimandare il viaggio fino a quando gli Stati che hanno sospeso tutti i viaggi revocheranno le loro restrizioni. Citata dal quotidiano egiziano “Al Ahram”, la ministra ha sottolineato che i viaggi dovrebbero essere limitati ai casi di estrema necessità. La dichiarazione giunge dopo che Kuwait, Arabia Saudita e Oman hanno chiuso i loro confini terrestri, marittimi e aerei per almeno una settimana per timore del nuovo ceppo di Covid-19 registrato nel Regno Unito. Il ministero dell'Emigrazione ha attivato una sala operativa dedicati ai cittadini bloccati all'estero dopo la chiusura dei confini da parte dei tre Paesi del Golfo. A marzo, il governo egiziano ha rimpatriato migliaia di cittadini dopo la chiusura del traffico aereo a seguito della diffusione della pandemia di Covid-19. (Res)