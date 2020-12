Milano: inaugurato il nuovo giardino lungo passeggiata Pasternak in viale Crispi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran hanno visitato il nuovo giardino lungo la passeggiata Pasternak, in onore dello scrittore Boris Pasternak, progettato dallo studio Herzog & de Meuron e SD partners e da oggi aperto al pubblico. Erano presenti anche il Presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni, il Presidente di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Carlo Feltrinelli, il Ceo del Gruppo Feltrinelli Roberto Rivellino e il Director asset management di Coima Sgr Luca Mangia. Si completa in questo modo il progetto originario che prevede la connessione con il tessuto urbano e apre alla fruibilità di nuovi spazi esterni anche sul fronte di viale Crispi. L'ampio boulevard che si sviluppa lungo il perimetro della Fondazione Feltrinelli è caratterizzato da 30 alberi, percorsi pedonali e ciclabili e un sistema di illuminazione. L'intervento è stato realizzato da Coima sgr nell'ambito del Piano integrato di intervento viali Pasubio-Montello-Crispi, Bastioni di Porta Volta, piazzale Baiamonti. Il nuovo spazio dialogherà con il giardino condiviso di Lea Garofalo e, in futuro, con l'area verde che nascerà nell'ambito della realizzazione del Museo della Resistenza in piazzale Baiamonti e con gli interventi già previsti dall'Amministrazione: un nuovo filare alberato di 250 metri composto lungo viale Pasubio e una nuova area verde di circa 2.000 metri quadrati lungo i Bastioni di Porta Volta. (Com)