Trasporti: Filca Cisl Roma, da commissione bilancio Camera irresponsabile stop a fondi Metro C

- “Siamo fortemente stupiti e contrariati nell’aver appreso della bocciatura dei fondi sul prolungamento della Metro C dalla commissione Bilancio della Camera. Si tratta di un comportamento irresponsabile da parte di chi non ha a cuore il bene di questa città.Un danno incalcolabile non soltanto per i cittadini Romani, ma anche per l’intero settore edile”. Lo dichiara Nicola Capobianco, segretario generale della Filca Cisl Roma. “I circa 4,57 miliardi di euro richiesti per la realizzazione dell’opera – spiega Capobianco - avrebbero permesso di coprire i quadranti nord di Roma a oggi non serviti dalla metro e gravemente deficitari nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico. Quindici chilometri di rete metropolitana che servirebbero a collegare al centro di Roma zone come la Farnesina, lo stadio Olimpico e la via Cassia. Inoltre - continua Capobianco - sarebbe il colpo di grazia a un settore, quello edile, già messo in ginocchio dalla crisi e dalla pandemia con conseguenze devastanti per tutti lavoratori. Un risultato inaccettabile che gli abitanti di Roma non meritano. Soltanto un ripescaggio degli emendamenti può salvare la città da un atteggiamento dissennato della classe politica che ha penalizzato per l’ennesima volta la Capitale. Si apra immediatamente un tavolo per Roma - conclude Capobianco - che veda come attori la parte imprenditoriale e i sindacati, col coinvolgimento di tutte le forze politiche e soprattutto con chi vuole bene a Roma, ancora una volta abbandonata a se stessa, e per far uscire allo scoperto i nemici di questa città, che stanno facendo una guerra politica ai danni dei romani”.(Com)