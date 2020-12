Covid: Fondazione Prosolidar, solidarietà dei dipendenti e delle imprese di credito nella lotta contro il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo anno particolarmente difficile, 670mila euro sono stati il contributo concreto di Prosolidar a sostegno di 28 progetti per fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze sociali della pandemia. Lo annuncia la Fondazione "Prosolidar" Onlus, ente bilaterale nato dall'originaria iniziativa dell'Associazione bancaria italiana (Abi) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, i cui rappresentanti partecipano alla gestione. Si tratta della prima - e allo stato - unica esperienza sia in Italia sia a livello internazionale di un ente bilaterale per progetti di solidarietà voluto dalle parti in un contratto nazionale e finanziato attraverso il "match-gifting", cioè la condivisione del contributo in misura uguale tra lavoratori ed imprese. Il contributo individuale è pari a 6 euro annui. "La lotta contro il Covid-19 è un impegno di tutti", sottolinea Giovanni Sabatini, direttore generale di Abi. "Anche in questo frangente la Fondazione Prosolidar-Onlus, voluta dalle parti sociali del settore del credito, ha saputo e voluto contribuire con uno sforzo straordinario a dare concretezza alla solidarietà dimostrata dalle lavoratrici, dai lavoratori e dalle imprese". La solidarietà dei dipendenti e delle imprese di credito ha consentito alla Fondazione Prosolidar-Onlus dalla sua nascita di finanziare in Italia e nel mondo, con oltre 23 milioni di euro, 438 progetti di solidarietà sociale contribuendo anche alla realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita ad iniziative misurabili e durature nel tempo. (Com)