Sport: Celli (RtR), in Città metropolitana proroga concessioni palestre, lo faccia pure Roma

È ufficiale la proroga delle concessioni delle palestre scolastiche negli istituti della Città metropolitana di Roma Capitale. "Dopo la cancellazione dei canoni, per i mesi di mancato utilizzo degli impianti, già prevista dal regolamento della ex Provincia, è stato pubblicato anche il documento ufficiale con cui vengono prorogate le concessioni fino al 2024. Una buona notizia dalla Città metropolitana che concede maggiore respiro al mondo delle associazioni dello sport di base. Perché non viene fatto da Roma Capitale? Cosa aspetta il Campidoglio a seguire l'esempio della Città Metropolitana e a modificare il regolamento di concessione degli impianti sportivi? Ci auguriamo che ci sia questo sforzo, per il bene di tutto lo sport romano". Così in una nota Svetlana Celli, presidente della commissione Sport della Città metropolitana di Roma Capitale e consigliera in Campidoglio della lista civica Roma torna Roma.