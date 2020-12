Milano: Comune bandisce concorso internazionale per ampliamento Museo del Novecento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha deciso di bandire un concorso internazionale di progettazione per l'ampliamento del Museo del Novecento nel secondo Arengario, che si unisca al primo, per creare un unico grande complesso dedicato alle arti moderne e contemporanee e allo stesso tempo per sviluppare servizi aggiuntivi come un auditorium, un laboratorio di conservazione, una caffetteria e un bookshop. "Proprio perché oggi siamo in una fase in parte anche di sospensione, abbiamo voluto accelerare su alcuni progetti e questo dell'Arengario due è il più visibile. È un progetto veramente ambizioso e molto importante, uno dei più significativi in ambito culturale negli ultimi anni e negli anni a venire", ha detto il sindaco Giuseppe Sala alla presentazione del concorso, "non casualmente" avvenuta sotto Natale. "La città - ha osservato Sala - avrà tanto bisogno: tutti noi dobbiamo essere portatori del regalo ai milanesi di creare una ancor più bella città per il futuro, ancor più verde, ancor più giusta. Ci sentiamo tutti tirati per la giacca da questi grandi cambiamenti che il futuro ci prospetta e dalla volontà di essere ancor più protagonisti del passato. Ci dobbiamo sentire appiccicato addosso questo dovere di portare il bene e il meglio nella nostra città, condividendo un principio: la cultura è veramente un motore importante nell'animazione delle nostre città". (segue) (Rem)