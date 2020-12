Milano: Comune bandisce concorso internazionale per ampliamento Museo del Novecento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando per il concorso internazionale di progettazione, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale, è articolato in due "gradi", con la partecipazione dei concorrenti in forma anonima. In primo grado saranno selezionati dieci progetti in base a criteri, tra cui il dialogo tra il Museo del Novecento e il Secondo Arengario e la funzionalità dell'organizzazione degli spazi; l'inserimento dell'opera nel contesto urbano e la fattibilità tecnico-gestionale della soluzione proposta, in relazione sia agli aspetti manutentivi che alla sostenibilità ambientale ed energetica. Nel secondo grado, il progetto vincitore del concorso sarà individuato, tra i dieci già selezionati, in base a ulteriori criteri, tra i quali: la qualità della proposta dal punto di vista compositivo e architettonico, con riferimento agli obiettivi culturali del Museo; il rapporto sinergico con il tessuto storico circostante (Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II e piazza Diaz); la modalità di relazione tra il nuovo edificio e il contenitore storico da conservare; l'uso di materiali e tecniche sostenibili e di facile manutenzione; l'organizzazione funzionale e la flessibilità degli spazi interni. La progettazione dovrà naturalmente tenere conto anche dei costi economici previsti per l'intervento, stimati in 18,7 milioni di euro. (segue) (Rem)