Milano: Comune bandisce concorso internazionale per ampliamento Museo del Novecento (3)

- Al vincitore del concorso verrà riconosciuto un premio di 60mila euro e il progetto di fattibilità tecnico-economica verrà acquisito dall'amministrazione. Al secondo classificato sarà riconosciuto un premio di 12mila euro, al terzo un premio di 8mila euro e ai successivi sette ammessi al secondo grado del concorso verranno corrisposti, a titolo di contributo per l'attività di progettazione, 4mila euro. I documenti di gara, che serviranno da guida alla progettazione dei professionisti concorrenti, sono stati elaborati dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle diverse Aree del Comune di Milano e da Amat, con il contributo tecnico-artistico dell'architetto Italo Rota, progettista del Museo Primo Arengario, e il contributo della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Il bando, grazie alla collaborazione con l'Ordine degli architetti, pianificatori e paesaggisti della Provincia di Milano, che metterà a disposizione gratuitamente la piattaforma "Concorrimi", sarà gestito on-line in forma anonima, in modo da assicurare la più rigorosa imparzialità. Sarà il cinquantesimo concorso in sette anni gestito dalla piattaforma "Concorrimi". (Rem)