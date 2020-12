Giustizia: Bonafede, emozione per decisione Pontefice di beatificazione Livatino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ammette di non nascondere "l’emozione per una decisione che giunge a pochi mesi di distanza dal trentesimo anniversario della scomparsa del giudice Rosario Livatino, il quale con spirito di servizio nei confronti della collettività ha sacrificato la propria vita per difendere ideali di giustizia, libertà e amore per le istituzioni". Il guardasigilli lo scrive su Facebook con riferimento alla notizia che Papa Francesco ha deciso che Livatino, primo magistrato nella storia della Chiesa ad avere questo tipo di riconoscimento, sarà "beato". "La sua eredità morale è un punto di riferimento da seguire e onorare ogni giorno", conclude Bonafede. (Rin)