Libia: elezioni municipali a Ar-Rajban e Al-Zawiya Al-Gharbia

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) si congratula con i cittadini di Ar-Rajban e Al-Zawiya Al-Gharbia per lo svolgimento delle elezioni pacifiche e democratiche del consiglio municipale il 21 dicembre 2020. “Mi complimento per la responsabilità civica dei cittadini che hanno esercitato il loro diritto di voto e hanno dimostrato la loro determinazione nella democrazia e nelle istituzioni elette. Incoraggio tutti gli elettori a partecipare attivamente alle prossime elezioni municipali, in particolare donne, giovani e gruppi vulnerabili", ha detto la rappresentante speciale facente funzioni del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams. La Missione elogia inoltre i continui sforzi compiuti dal Comitato centrale per le elezioni del consiglio comunale (Ccmce) per condurre queste elezioni durante la pandemia di Covid-19 e l'applicazione delle misure precauzionali nella protezione degli elettori, del personale elettorale e delle parti interessate elettorali. Alla luce degli sforzi concertati verso l'unificazione delle istituzioni statali libiche, Williams esorta “tutte le parti responsabili nelle parti occidentale e orientale della Libia ad avviare discussioni immediate su un modus operandi di collaborazione per consentire che le elezioni locali siano organizzate a livello nazionale sotto un'istituzione unificata”. (Lit)